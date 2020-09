Полиция расстреляла съёмочную группу фильма, спутав её с наркокартелем

Американский режиссёр Джонни Депп, возможно, сыграет в фильмах супергеройской вселенной Marvel. Сейчас с ним ведутся переговоры.

Диалог продюсеров с Деппом находится на ранней стадии и официальное предложение актёру не поступало, сообщает We Got This Covered. В настоящее время ему подобрали трёх персонажей. Артиста рассматривают на роль...