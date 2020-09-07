Полиция расстреляла съёмочную группу фильма, спутав её с наркокартелем

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Агенты управления по борьбе с наркотиками в Доминикане расстреляли автомобили съёмочной группы фильма «Гичи». Работавшие под прикрытием правоохранители спутали кинокоманду с группой представителей наркокартеля.

Во время инцидента был ранен один из участников съёмочной группы, сообщает Deadline. Отмечается, что в этот момент он занимался поиском места для съёмок во время комендантского часа, который ввели в связи с пандемией коронавируса. При этом, у команды были все необходимые документы с разрешением властей на передвижение.

Пострадавшего доставили в больницу и позже выпустили. Его здоровью ничего не угрожает.

Кинокомпании AGC Studios пришлось приостановить работу над «Гичи». Продюсеры компании Lantica Media потребовали от властей республики провести расследование. Представители заявили, что это первый подобный случай, который произошёл на съёмках Lantica Media.

«Гичи» расскажет об учёной из Нью-Йорка, покидающей город вместе со своим сыном и решившей начать жизнь на островах у побережья Атлантического океана.

Как писал NEWS.ru, съёмки седьмой части экшен-фильма «Миссия невыполнима» возобновились в Норвегии. В начале года работу пришлось заморозить из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.