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Американская актриса Анджелина Джоли опубликовала фото в Instagram. Её внешний вид поверг в шок её русскоязычную аудиторию.

На снимке Джоли стоит в окружении африканских детей. В подписи к фотографии актриса написала, что помощь другим людям — то, чем она всегда хотела заниматься. Поклонники обладательницы премии «Оскар» сразу обратили внимание на её худобу. В комментариях под фото появились предположения, что Джоли совсем не притрагивается к еде.

Дети в замешательстве думают, как бы ее саму накормить, — гласит один из комментариев.

Ранее NEWS.ru писал о том, что американская актриса Анджелина Джоли рассказала, что хочет переехать из США. Джоли пожаловалась, что сейчас у неё нет возможности покинуть страну из-за разделённой с бывшим мужем Брэдом Питтом опеки над детьми, пока они не достигнут совершеннолетия.