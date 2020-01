Фото: Alberto Terenghi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский режиссёр Дэвид Линч опубликовал на стриминговом сервисе Netflix новый короткометражный фильм.

В 17-минутной чёрно-белой картине «Что сделал Джек?» (What Did Jack Do?) Линч исполнил одну из главных ролей. По сюжету детектив допрашивает говорящую обезьяну, подозреваемую в убийстве. Линч снял фильм в...