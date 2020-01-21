https://static.news.ru/photo/81bc1a8e-3c55-11ea-a6d6-fa163e074e61_660.jpg Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо Фото: Alberto Terenghi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский актёр Брэд Питт рассказал о странном прозвище, которое ему дал коллега Леонардо Ди Каприо.

Питт заявил в разговоре с Entertainment Weekly, что Ди Каприо называет его «любовником».

Это несколько смущает меня, но я уже привык, — сказал артист.

Актёр отметил, что во время съёмок большинство актёров сближаются, и у них появляются совместные шутки.

Как писал NEWS.ru, американская актриса Дженнифер Энистон прокомментировала слухи о том, что она и Брэд Питт снова вместе. Шумиху в СМИ о том, что они снова общаются, артистка назвала «истерической».