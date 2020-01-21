Американский актёр Брэд Питт рассказал о странном прозвище, которое ему дал коллега Леонардо Ди Каприо.
Питт
Это несколько смущает меня, но я уже привык, — сказал артист.
Актёр отметил, что во время съёмок большинство актёров сближаются, и у них появляются совместные шутки.
Как писал NEWS.ru, американская актриса Дженнифер Энистон прокомментировала слухи о том, что она и Брэд Питт снова вместе. Шумиху в СМИ о том, что они снова общаются, артистка назвала «истерической».
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