Пистолет Джеймса Бонда ушёл с молотка за четверть миллиона долларов

https://static.news.ru/photo/54897f7e-36dd-11eb-8d63-fa163e074e61_660.jpg Фото: 20th Century Fox/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пистолет из фильма «Доктор Ноу» (Dr. No), в котором роль Джеймса Бонда исполнял Шон Коннери, продан с аукциона за $256 тысяч (свыше 19 млн рублей).

Речь идёт о Walther PP. Именно с этого фильма данное оружие стало основным для агента 007. До этого он пользовался пистолетом Beretta. Первоначально лот оценивался в диапазоне от $15–200 тысяч.

На аукционе также были проданы шлем пилота-истребителя и фуражка офицера ВМС, которые актёр Том Круз носил в фильмах «Лучший стрелок» (Top Gun) и «Несколько хороших парней» (A Few Good Men). Первый ушёл с молотка за $108 тысяч, вторая — за $9375. Кроме того, за $35,2 тысячи был продан меч Брюса Уиллиса из «Криминального чтива» (Pulp Fiction), сообщает The Hollywoodreporter.

Шон Коннери сыграл Джеймса Бонда в семи фильмах. «Доктор Ноу» был первым из них. Картина принесла актёру всемирную славу. Коннери скончался 31 октября в возрасте 90 лет. Причиной смерти стала дыхательная недостаточность, вызванная пневмонией, старостью и фибрилляцией предсердий.

Как писал NEWS.ru, наследство актёра оценивается в $300 млн. Часть средств может быть переведена Шотландскому международному образовательному фонду, остальное будет распределено между его вдовой, сыном и внуками.