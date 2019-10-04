https://static.news.ru/photo/e5fef840-e69c-11e9-ab0f-fa163e074e61_660.jpg Мишель Пфайффер Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сыгравшая роль королевы Ингрид в новом фильме «Малефисента: Владычица тьмы» Мишель Пфайффер рассказала, как складывались отношения на площадке с Анджелиной Джоли.

Слухи о конфликте она прокомментировала во время пресс-конференции перед премьерой в Москве, на которой присутствовал корреспондент News.ru.

Звезда сдержанно заявила, что обрадовалась приглашению сняться во второй части фильма и возможности поработать с такой актрисой, как Джоли.

Отношения на площадке у нас были замечательные, мы обе вкалывали на этих съёмках, — сказала кинозвезда.

Слухи о том, что между актрисами складываются напряжённые отношения, начали распространяться с самого начала работы над картиной. Инсайдеры рассказывали, что между звёздами чувствуется напряжение. По их мнению, оно возникло из-за нежелания Джоли делить лавры с конкуренткой.

«Малефисента: Владычица тьмы» выйдет в России 17 октября. Режиссёром продолжения диснеевской сказки стал Хоаким Роннинг. Картина рассказывает о сложных отношениях Малефисенты и будущей королевы.

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