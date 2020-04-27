Первый канал покажет сериал «Джульбарс» о Великой Отечественной войне

https://static.news.ru/photo/a32d4ac0-885a-11ea-a1a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

На Первом канале выходит многосерийный фильм «Джульбарс», рассказывающий о событиях Великой Отечественной войны. Режиссёром выступил Иван Шурховецкий.

Картина основана на реальных событиях. Летом 1941 года 500 пограничников с собаками ценой своей жизни задержали наступление элитного подразделения немецких войск, тем самым прикрыв отход штабных частей, говорится на сайте канала.

Проект также расскажет о любовных отношениях командира отряда курсантов Ивана Шевцова и полевого хирурга Киры. Героев сыграли Николай Мачульский и Мария Андреева.

Сериал будет выходит по будням в 21:30 мск. Премьера состоится 27 апреля.

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