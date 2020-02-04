https://static.news.ru/photo/13da959c-473e-11ea-a9f6-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Один дома» Фото: Twentieth Century Fox

Главный герой первых двух частей фильма «Один дома» американского режиссёра Криса Коламбуса по имени Кевин Маккаллистер может вернуться в перезапуске картины.

В рождественской комедии, ставшей продолжением франшизы, повзрослевший Кевин станет главой собственной охранной компании, которая работает в доме нового героя, сообщает портал WeGotThisCovered.

По данным источников, студия Disney ищет актёра на роль взрослого персонажа, но может в итоге пригласить Маколея Калкина, сыгравшего в оригинальных фильмах.

Несмотря на уверенность издания в своих источниках, пока информация о появлении Кевина в новой картине остаётся слухом. Кроме того, детали сюжета новой части комедии не раскрываются.

Новый состав актёров перезапуска «Один дома» стал известен в декабре 2019 года. Главную роль в фильме исполнит Арчи Йетс, известный по фильму «Кролик Джоджо», писал NEWS.ru.