Перезапуск «Крика» не успеет выйти к юбилею франшизы

https://static.news.ru/photo/7e21a0f4-e9db-11ea-9b31-fa163e074e61_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Кинокомпания Paramount Pictures объявила об изменениях в расписании предстоящих релизов сразу нескольких картин. Одна из самых ожидаемых лент — новая часть киноэпопеи «Крик» — теперь не успевает выйти на экраны к 25-летию хоррор-франшизы.

Оригинальная лента Уэса Крэйвена увидела свет в 1996 году.

Изначально пятый фильм, который должен стать перезапуском всей серии, собирались представить зрителям в 2021 году, к юбилею оригинального «Крика». Однако теперь студия назначила официальную дату — 14 января 2022-го.

Зато в официальном твиттере франшизы появился короткий тизер.

On January 14, 2022 Weâre going to hear you SCREAM. pic.twitter.com/X83ENIj3Hm — Scream (@ScreamMovies) August 29, 2020

Ни единого кадра из будущего фильма в нём нет. Это объясняется просто: процесс из-за пандемии коронавируса забуксовал на стадии кастинга, поэтому съёмки ещё не начались.

Уже известно, что Кортни Кокс и Дэвид Аркетт вновь сыграют журналистку Гейл Уэзерс и шерифа Дьюи Райли соответственно. Вернется ли Нив Кэмпбелл к роли Сидни Прескотт, доподлинно неизвестно: разные источники утверждают прямо противоположное — одни уверяют, что с ней продолжаются переговоры, другие рапортуют, что актриса согласилась.

В центре сюжета нового ужастика, по некоторым данным, окажется женщина, которая вернётся в родной город, чтобы разобраться в серии загадочных преступлений и найти злоумышленника.

Как писал NEWS.ru, снимут триллер создатели «Я иду искать» — режиссёры Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт. Сценаристами выступят Джеймс Вандербилт, работавший над «Зодиаком» с Дэвидом Финчером, и Гай Бусик, известный по фильму «Я иду искать»