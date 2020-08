Перезапуск «Крика» не успеет выйти к юбилею франшизы

Оригинальная лента Уэса Крэйвена увидела свет в 1996 году.

Изначально пятый фильм, который должен стать перезапуском всей серии, собирались представить зрителям в 2021 году, к юбилею оригинального «Крика». Однако теперь студия назначила официальную дату — 14 января 2022-го.

Зато в официальном твиттере франшизы появился короткий тизер.