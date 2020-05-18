Дэвид Аркетт вернётся в новом «Крике»

Американский актёр Дэвид Акркетт примет участие в перезапуске фильма крик. Оригинальная картина вышла в 1996 году.
Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт станут режиссёрами новой истории,
Сценарий напишут Джеймс Вандербилт, работавший над «Зодиаком» с Дэвидом Финчером, и Гай Бусик, известный по фильму «Я иду искать».
Как писал NEWS.ru, телеканал The CW сообщил о сроках выхода перезапуска сериала «Крутой Уокер», который выходил в период 1993–2001 года с Чаком Норрисом в главной роли. Новые серии стоит ожидать в январе 2021 года.
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