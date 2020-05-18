Дэвид Аркетт вернётся в новом «Крике»

Фото: PLANET PHOTOS/Supplied by PLANET PHOTOS/Global Look Press

В России кинотеатры станут одними из последних общественных заведений, которые смогут возобновить работу после окончания пандемии коронавируса. О сроках возобновления работы площадок рассказала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.

Кинотеатры смогут отрыть двери для посетителей только после трёх этапов снятия ограничений, введённых властями, сообщает РИА Новости. Решение о поэтапном снятии ограничений будет принимать глава региона, и в случае осложнения...