Кино

Дэвид Аркетт вернётся в новом «Крике»

10:43, 19 мая 2020
Фото: PLANET PHOTOS/Supplied by PLANET PHOTOS/Global Look Press

Американский актёр Дэвид Акркетт примет участие в перезапуске фильма крик. Оригинальная картина вышла в 1996 году.

Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт станут режиссёрами новой истории, сообщает The Hollywood Reporter. Дети сюжета пока что не раскрываются.

Сценарий напишут Джеймс Вандербилт, работавший над «Зодиаком» с Дэвидом Финчером, и Гай Бусик, известный по фильму «Я иду искать».

Как писал NEWS.ru, телеканал The CW сообщил о сроках выхода перезапуска сериала «Крутой Уокер», который выходил в период 1993–2001 года с Чаком Норрисом в главной роли. Новые серии стоит ожидать в январе 2021 года.

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