Переводчик Гоблин назвал ублюдками персонажей фильма «На Париж»

https://static.news.ru/photo/cb1061dc-95be-11ea-b2c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Переводчик и блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков в разговоре с журналистами присоединился к кинокритику Евгению BadComedian Баженову в критике художественного фильма «На Париж». Он назвал персонажей картины, которые по сюжету стали участниками Великой Отечественной войны, «дегенератами» и «ублюдками».

Пучков был возмущён тем, как герои фильма «по случаю Победы» едут в публичный дом, покупают метали, безразмерно употребляют спиртное и не только. Гоблин назвал картину «пропагандистской».

Вот, смотрите, что из себя представляли ваши предки. Ты с его портретом на «Бессмертный полк» пошёл? А он, между прочим, гляди, бегал по публичным домам. Я бы снял ещё более злой и обидный ролик про фильм, чем BadComedian, — цитирует переводчика «Газета.ru».

Ранее NEWS.ru писал, что актёр Дмитрий Певцов вступился за комедийный фильм «На Париж» российского режиссёра Сергея Саркисова. Он сделал это в ответ на обзор Евгения Баженова, известного как блогер BadComedian, в котором лента была раскритикована.

Певцов написал в Instagram, что ему не стыдно за участие в проекте. Он отметил, что картина «почти документально точно» рассказывает о реальной истории.