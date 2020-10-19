Паль заявил, что не хочет сниматься в блокбастерах

https://static.news.ru/photo/dc4c7322-1238-11eb-8e86-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Глубже!» Фото: youtube.com

Российский актёр Александр Паль перед премьерой фильма Михаила Сегала «Глубже!» рассказал, что он не хочет сниматься в блокбастерах.

Едва ли Джим Джармуш или Коэны снимут кино о России. Они возьмут то, о чём знают, и им вряд ли понадобится русский актёр, — подчеркнул Паль.

Артист также перечислил имена режиссёров, с которыми ему хотелось бы поработать. По его словам, наиболее интересны Андрей Звягинцев, Борис Хлебников, Жора Крыжовников, Алексей Федорченко и Николай Хомерики. В то же время работать с иностранными режиссёрами у него «вряд ли получится», подчеркнул Паль, передаёт РИА Новости.

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