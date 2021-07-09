Организаторы: Каннский фестиваль не вызвал роста заболеваемости COVID-19

На закрытии 71-го Каннского международного кинофестиваля, 2018 год

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Каннский кинофестиваль не привёл к росту заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на организаторов мероприятия.

Вчера было сделано более 3 тысяч тестов, ноль положительных случаев. Всё это говорит о том, что слухи о каннском кластере необоснованны, — сообщил агентству генеральный директор фестиваля Тьерри Фремо.

По его словам, все проявляют бдительность и хотят успешного завершения фестиваля.

74-й Каннский фестиваль стартовал 6 июля. Он продлится до 17 июля. В официальную программу вошли 24 фильма.

Мероприятие в текущем году проходит с соблюдением строгого медицинского протокола. Все имеющие доступ на конкурсные показы должны предоставить сертификат о вакцинации или отрицательный тест. Последний нужно сдавать каждые 48 часов.

Ранее стало известно, что российская короткометражка «Почтальон» выиграла главный приз в секции Nespresso Talents — конкурсе молодых талантов, который проходит в рамках Каннского фестиваля,