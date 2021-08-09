Новый «Отряд самоубийц» провалился в прокате из-за «дельта»-штамма

Премьера нового «Отряда самоубийц: Миссия навылет» по одноимённому комиксу провалилась в прокате из-за нового штамма «дельта», несмотря на высокие оценки. Об этом сообщает Variety.
Премьера фильма
Эксперты киноиндустрии заявляют, что такой показатель во время пандемии, наоборот, говорит об успехе картины в нынешних условиях. По оценке сайта Rotten Tomatoes, кинолента о супергероях-рецидивистах получила 92-процентный рейтинг одобрения.
В настоящее время это жестокий рынок. В нормальных условиях сильная маркетинговая кампания может превратить все недостатки в прибыль и обеспечить хорошие прокатные выходные. В нынешних условиях это нереально, — заявил управляющий консалтинговой компанией Franchise Entertainment Research Дэвид Гросс.
Ранее актёра «Отряда самоубийц» Юэля Киннамана обвинила в изнасиловании шведско-ямайская модель Габриэлла Магнуссон. Киннаман в ответ обвинил Магнуссон в вымогательстве и угрозах, в результате чего добился выдачи судом временного запретительного приказа против модели. Девушке предписано воздерживаться от определённых действий в отношении актёра.