Новый «Отряд самоубийц» провалился в прокате из-за «дельта»-штамма

Премьера нового «Отряда самоубийц: Миссия навылет» по одноимённому комиксу провалилась в прокате из-за нового штамма «дельта», несмотря на высокие оценки. Об этом сообщает Variety.

Премьера фильма состоялась 30 июля в США и Великобритании и 5 августа — в России, бюджет фильма составил 185 миллионов долларов, но за первые прокатные выходные картина собрала всего 72 миллиона долларов.

Эксперты киноиндустрии заявляют, что такой показатель во время пандемии, наоборот, говорит об успехе картины в нынешних условиях. По оценке сайта Rotten Tomatoes, кинолента о супергероях-рецидивистах получила 92-процентный рейтинг одобрения.

В настоящее время это жестокий рынок. В нормальных условиях сильная маркетинговая кампания может превратить все недостатки в прибыль и обеспечить хорошие прокатные выходные. В нынешних условиях это нереально, — заявил управляющий консалтинговой компанией Franchise Entertainment Research Дэвид Гросс.

Ранее актёра «Отряда самоубийц» Юэля Киннамана обвинила в изнасиловании шведско-ямайская модель Габриэлла Магнуссон. Киннаман в ответ обвинил Магнуссон в вымогательстве и угрозах, в результате чего добился выдачи судом временного запретительного приказа против модели. Девушке предписано воздерживаться от определённых действий в отношении актёра.