Новый Аквамен будет геем

Кинокомпания Warner Bros. планирует заменить Аквамена на супергероя Аквалэда, который является геем. Перемена персонажей произойдёт после третьего фильма с участием нынешнего покровителя морских глубин, роль которого исполняет Джейсон Момоа.
О смене героев
По замыслу продюсеров, Артур Карри (Аквамен) поймёт, что он не может быть правителем Атлантиды, и передаст корону новому лидеру, после чего сфокусируется на роли супергероя. В итоге роль может остаться за Момоа, но он перестанет быть главным действующим лицом.
Как писал NEWS.ru, Warner Bros. имеет большие планы на франшизу, и продюсеры хотят в дальнейшем расширить её.
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