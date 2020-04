Новый Аквамен будет геем

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Кинокомпания Warner Bros. планирует заменить Аквамена на супергероя Аквалэда, который является геем. Перемена персонажей произойдёт после третьего фильма с участием нынешнего покровителя морских глубин, роль которого исполняет Джейсон Момоа.

О смене героев сообщает We Got This Covered со ссылкой на источники. Аквалэд также известен как Калдур'Ам, он был введён во вселенную DC в 2010 году.

По замыслу продюсеров, Артур Карри (Аквамен) поймёт, что он не может быть правителем Атлантиды, и передаст корону новому лидеру, после чего сфокусируется на роли супергероя. В итоге роль может остаться за Момоа, но он перестанет быть главным действующим лицом.

Как писал NEWS.ru, Warner Bros. имеет большие планы на франшизу, и продюсеры хотят в дальнейшем расширить её.