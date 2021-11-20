«Не боялась играть второстепенные роли»: какой запомнилась Нина Русланова

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Народная артистка РФ Нина Русланова умерла в возрасте 75 лет от последствий коронавируса. Актриса долго отказывалась ехать в больницу, несмотря на серьёзные сопутствующие проблемы со здоровьем. Когда знаменитость всё же госпитализировали, у неё развилась вирусная пневмония и мерцательная аритмия. Любимицу миллионов зрителей не удалось спасти.

На счету Нины Руслановой более 80 ролей в кино. Она снялась в таких известных фильмах, как «Афоня», «Завтра была война», «Тени исчезают в полдень», «Хрусталёв, машину!», «Зимняя вишня», и других картинах. Будучи всенародно любимой актрисой, Нина Русланова не боялась играть второстепенные роли. Так, она охотно взялась за роль кухарки в экранизации повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» и тем самым завоевала ещё большее доверие широкой публики.

Нина Русланова продолжала активно работать в 2000-е годы и регулярно появлялась на экранах в разноплановых ролях. NEWS.ru предлагает вспомнить некоторые амплуа выдающейся киноактрисы.