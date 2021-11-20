«Не боялась играть второстепенные роли»: какой запомнилась Нина Русланова

Народная артистка РФ Нина Русланова умерла в возрасте 75 лет от последствий коронавируса. Актриса долго отказывалась ехать в больницу, несмотря на серьёзные сопутствующие проблемы со здоровьем. Когда знаменитость всё же госпитализировали, у неё развилась вирусная пневмония и мерцательная аритмия. Любимицу миллионов зрителей не удалось спасти.
На счету Нины Руслановой более 80 ролей в кино. Она снялась в таких известных фильмах, как «Афоня», «Завтра была война», «Тени исчезают в полдень», «Хрусталёв, машину!», «Зимняя вишня», и других картинах. Будучи всенародно любимой актрисой, Нина Русланова не боялась играть второстепенные роли. Так, она охотно взялась за роль кухарки в экранизации повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» и тем самым завоевала ещё большее доверие широкой публики.
Нина Русланова продолжала активно работать в 2000-е годы и регулярно появлялась на экранах в разноплановых ролях. NEWS.ru предлагает вспомнить некоторые амплуа выдающейся киноактрисы.
Актриса Нина Русланова на съёмках фильма театра «Квартет И» «Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках» по одноимённому спектаклю
Пресс-служба театра «Квартет И»/ИТАР-ТАСС
Народные артисты России Валерий Золотухин и Нина Русланова на съёмках фильма по мотивам первой рукописи Н. В. Гоголя «Вий»
РИА Новости
Режиссёр картины Евгений Бедарев и актриса Нина Русланова на съёмочной площадке фильма «В ожидании чуда»
Пресс-служба компании «Monumental Pictures»/ИТАР-ТАСС
Лауреат Государственной премии СССР, артист Геннадий Гарбук в роли Петрака, артистка Нина Русланова в роли Степаниды. Фильм по одноимённой повести Василя Быкова «Знак беды»
Переход А., Шуба Владимир/Фотохроника ТАСС
Актрисы Екатерина Копанова в роли Майи и Нина Русланова (слева направо) на съёмочной площадке фильма режиссёра Евгения Бедарева «В ожидании чуда»
Пресс-служба компании «Monumental Pictures»/ИТАР-ТАСС
Актёры Нина Русланова и Алексей Горбунков на съёмочной площадке киноновеллы «Телефонный развод», снятой режиссёром Ашотом Кещяном для киноальманаха «Мамы»
Сергей Шичалин, пресс-служба Enjoy Movies/ИТАР-ТАСС
Актёры Виктор Проскурин, Нина Русланова, Александр Лазарев — младший (слева направо) на съёмочной площадке фильма-мюзикла «Кинофестиваль, или Портвейн Эйзенштейна»
Сергей Коротков/ИТАР-ТАСС
Актриса театра и кино Нина Русланова в художественном фильме режиссёра Ивана Дыховичного «Чёрный монах», поставленном в 1988 году на киностудии «Мосфильм»
В. Мурашко/РИА Новости
Актриса киностудии имени М. Горького Нина Ивановна Русланова
Борисов Виктор/ТАСС