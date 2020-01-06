https://static.news.ru/photo/40b88d72-3086-11ea-b38c-fa163e074e61_660.jpg Александр Невский Фото: realalexnevsky/instagram.com

Российский актёр и продюсер Александр Невский в разговоре с журналистами оценил шансы победителей кинопремии «Золотой глобус» на получение «Оскара». Он заявил, что результаты прошедшей церемонии демонстрируют заинтересованность и неравнодушие авторов, зрителей и критиков к серьёзнейшим проблемам современности.

По словам Невского, больше всего шансов на получение почётного приза киноакадемии имеет картина «1917» Сэма Мендеса, которая была признана лучшим драматическим фильмом на «Золотом глобусе». Артист и продюсер назвал ленту «снятой в необычной манере прекрасной антивоенной драмой». Также Невский отметил картину Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде». Россиянин считает её «гимном американскому кинематографу и его классическим героям».

Награды двум перечисленным фильмам (Тарантино удостоился приза за лучший сценарий) на «Золотом глобусе» Невский считает предсказуемыми и заслуженными.

К сожалению, в отличие от «Золотого Глобуса», «Оскар» присуждается только одному фильму, и, зная странное отношение Киноакадемии к комедиям, я считаю, что больше шансов у «1917», — приводит слова продюсера РИА Новости.

Кроме того, Невский поделился своим мнением относительно наиболее вероятного претендента на получение приза «Лучший фильм на иностранном языке» на грядущем «Оскаре». Фаворитом в этой номинации артист считает южнокорейскую картину «Паразиты».

Ранее NEWS.ru передавал, что режиссёр Сэм Мендес за фильм «1917» получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший режиссёр».