«Невероятно добрый человек»: Боярская поделилась воспоминаниями о Мягкове

https://static.news.ru/photo/ad6d4230-71cd-11eb-905a-96000091f725_660.jpg Елизавета Боярская Фото: lizavetabo/instagram.com

Актриса Елизавета Боярская рассказала о том, как ей посчастливилось работать с актёром Андреем Мягковым, который скончался в четверг в возрасте 82 лет.

Светская львица призналась, что он очень помогал ей в начале карьеры, был невероятно трепетным и добрым.

Запомню его не только как изумительного партнёра, как человека, у которого я училась, которым я любовалась, но и то, с какой нежностью, трепетом он ко мне отнёсся, понимая, что я делаю первые шаги в профессии. В общем, как-то сильно меня опекал, и для меня это было очень ценно и важно, — рассказала Боярская «Москве 24».

Артистка отметила, что с ней навсегда останутся его фильмы и роли в театре, как и в сердцах других людей, ведь картины с участием Мягкова любят не только взрослые, но и дети.

Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. Наиболее известными его работами стали роли в фильмах Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс». Играл в московских театрах «Современник» и МХТ им. Чехова, в труппе последнего числился с 1977 года. В свободное от сценической деятельности время Мягков писал детективы.

Актёр умер 18 февраля в возрасте 82 лет. О смерти Мягкова сообщил МХТ им. Чехова, передавал NEWS.ru.