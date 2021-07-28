Netflix заставит артистов вакцинироваться от COVID-19

Стриминговый сервис Netflix введёт обязательную вакцинацию от COVID-19 для актёров, занятых в проектах платформы, а также заставит привиться контактирующих с ними на съёмочных площадках, передаёт издание Deadline, ссылаясь на источники. Компания станет первой в Голливуде, принявшей такое решение на фоне борьбы с коронавирусом.

Протоколы о возврате членов съёмочной команды к работе, где говорится об обязательной вакцинации артистов и всей группы, согласовали с профсоюзами Голливуда и крупнейшими студиями ещё на прошлой неделе. По информации портала, Netflix разрешит отказываться от введения препарата по медицинским, религиозным или возрастным причинам для членов съёмочных групп, привлечённых к уже снимающимся фильмам и сериалам.

Решение Netflix ввести обязательную вакцинацию объясняется четвёртой волной новой коронавирусной инфекцией, в частности с распространением штамма «дельта» в США. По последней статистике Университета Джонса Хопкинса, в США число заражённых превышает 34,6 млн, из которых умерли более 611 тысяч человек.

Компанию Netflix основали в 1997-м. Её головной офис расположен в Лос-Гатос — американский штат Калифорния. С 2013-го Netflix производит собственные фильмы, сериалы и телешоу.

Ранее онлайн-кинотеатр Netfix начал снимать первый российский сериал для стримингового сервиса. Проект называется «Анна К», говорится в публикации официального Instagram-аккаунта Netflix Russia. В основе шоу роман Льва Толстого «Анна Каренина», только действие произведения перенесут из второй половины XIX века в современную Россию. Одну из главных ролей сыграет Фёдор Бондарчук.