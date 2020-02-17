Стриминговая платформа Netflix приняла решение о закрытии сериала «Ненасытная». Зрители ещё до премьеры обвинили проект в пропаганде унижения людей за лишний вес.
Сериал, отменённый после второго сезона, вышел в 2018 году, шоураннером выступила Лорен Гассис, работавшая над «Декстером». Главные роли исполнили Дебби Райан, Алисса Милано и Даллас Робертс.
Шоу рассказывает о школьнице Пэтти, над которой издевались одноклассники за её внешний вид. После травмы челюсти, полученной в спортзале, она перестает есть и быстро худеет. Позже она решает отомстить своим обидчикам.
Как
Как писал NEWS.ru, новозеландский актёр и режиссёр Тайка Вайтити и британец Джуд Лоу объединили силы для создания мини-сериала. Проект будет сатирической комедией, рассказывающей о Голливуде.
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