https://static.news.ru/photo/a359799e-5167-11ea-ab47-fa163e074e61_660.jpg Кадр из сериала «Ненасытная» Фото: netflix.com

Стриминговая платформа Netflix приняла решение о закрытии сериала «Ненасытная». Зрители ещё до премьеры обвинили проект в пропаганде унижения людей за лишний вес.

Сериал, отменённый после второго сезона, вышел в 2018 году, шоураннером выступила Лорен Гассис, работавшая над «Декстером». Главные роли исполнили Дебби Райан, Алисса Милано и Даллас Робертс.

Шоу рассказывает о школьнице Пэтти, над которой издевались одноклассники за её внешний вид. После травмы челюсти, полученной в спортзале, она перестает есть и быстро худеет. Позже она решает отомстить своим обидчикам.

Как отмечает Variety, после выхода трейлера первого сезона на Change.org появилась петиция с требованием отменить проект. Её подписали более 200 тысяч человек.

Как писал NEWS.ru, новозеландский актёр и режиссёр Тайка Вайтити и британец Джуд Лоу объединили силы для создания мини-сериала. Проект будет сатирической комедией, рассказывающей о Голливуде.