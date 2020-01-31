Кадр из фильма «Неогранённые драгоценности» Кадр из фильма «Неогранённые драгоценности» Фото: Elara Pictures

На стриминговой платформе Netflix состоялась премьера фильма «Неогранённые драгоценности» братьев Джона и Бенни Сафди.

Главную роль в картине исполнил американский актёр Адам Сэндлер. Братья Сафди написали сценарий совместно с Рональдом Бронштейном, известного по работе над картиной «Хорошее время».

Новый фильм рассказывает о владельце ювелирного магазина, который пытается выплатить долги компаньонам и вместе с тем подзаработать. Зачастую он прибегает к сомнительным методам в решении вопросов.

Как писал NEWS.ru, «Неогранённые драгоценности» были номинированы на звание фильма года по версии кинопремии «Выбор критиков», однако награда досталась «Ирландцу» режиссёра Мартина Скорсезе.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях