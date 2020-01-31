На стриминговой платформе Netflix состоялась премьера фильма «Неогранённые драгоценности» братьев Джона и Бенни Сафди.
Главную роль в картине исполнил американский актёр Адам Сэндлер. Братья Сафди написали сценарий совместно с Рональдом Бронштейном, известного по работе над картиной «Хорошее время».
Новый фильм рассказывает о владельце ювелирного магазина, который пытается выплатить долги компаньонам и вместе с тем подзаработать. Зачастую он прибегает к сомнительным методам в решении вопросов.
Как писал NEWS.ru, «Неогранённые драгоценности»
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