https://static.news.ru/photo/086a4782-4439-11ea-86e2-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Неогранённые драгоценности» Фото: Elara Pictures

На стриминговой платформе Netflix состоялась премьера фильма «Неогранённые драгоценности» братьев Джона и Бенни Сафди.

Главную роль в картине исполнил американский актёр Адам Сэндлер. Братья Сафди написали сценарий совместно с Рональдом Бронштейном, известного по работе над картиной «Хорошее время».

Новый фильм рассказывает о владельце ювелирного магазина, который пытается выплатить долги компаньонам и вместе с тем подзаработать. Зачастую он прибегает к сомнительным методам в решении вопросов.