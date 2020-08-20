Netflix обвинили в сексуализации школьниц в фильме «Милашки»

https://static.news.ru/photo/00fe56f8-e2e2-11ea-83af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Netflix

Пользователи Сети раскритиковали стриминговый сервис Netflix за выпуск фильма «Милашки», который обвинили в сексуализации несовершеннолетних девочек.

Картина рассказывает о группе 11-летних школьниц, которые увлекаются танцами и исполняют тверк. Отмечается, что «Милашки» посвящены тому, как несовершеннолетние девочки исследуют свою женственность.

Картину показали на кинофестивале «Сандэнс» и в Берлине, а на Rotten Tomatoes у фильма 82% «свежести». Однако после публикации трейлера и постера, зрители обвинили создателей в педофилии, сообщает «КиноПоиск». В комментариях на YouTube пользователи пошутили, что картина «посвящена памяти Джеффри Эпштейна», миллиардера, которого отправили в тюрьму за секс с несовершеннолетними, а в августе 2019 года нашли мёртвым в камере.

В мае платформа Netflix опубликовала трейлер документального мини-сериала Jeffrey Epstein: Filthy Rich («Джеффри Эпштейн: Неприлично богат»). Проект рассказывает об образе жизни Эпштейна и раскрывает детали его преступлений, писал NEWS.ru.