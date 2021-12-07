Онищенко объяснил, почему в «Иронии судьбы» нет пропаганды пьянства и измен

Комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1975) не пропагандирует супружеские измены и алкоголизм, заявил NEWS.ru бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он призвал не судить строго ленту и дать возможность старшему поколению вспомнить советский образ жизни. Картина неоднократно становилась объектом критики из-за сцен употребления спиртного. В алкоголизации россиян фильм обвиняли боец MMA Александр Шлеменко и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Я не думаю, что сегодня на этом примере молодое поколение воспитывается в приверженности к алкоголю и прелюбодеянию. Там, кстати, не было прелюбодеяния, врач-педиатр (герой Андрея Мягкова — Евгений Лукашин. — NEWS.ru) там не был женат. Поэтому там была любовь с первого взгляда. Дадим немного возможности поностальгировать старшему поколению и не будем так строги как вы, выступая непримиримым борцом. Там нет пропаганды, — подчеркнул Онищенко.

Собеседник добавил, что «на самом деле этот фильм имеет издержки по отношению к современным законам о курении и потреблении алкоголя», однако сейчас подобные новогодние традиции не считаются плохими.

Для старшего поколения это ностальгия по тому образу жизни и государству, которое безвозвратно ушло, я имею в виду советскому образу жизни. <...> Более того, я уверен, что молодёжь практически не смотрит этот фильм, поскольку он для неё неинтересен, — подытожил Онищенко.

Он также заявил, что отказываться от участия в новогодних мероприятиях из-за коронавируса, в том числе из-за нового штамма «омикрон», не стоит. При этом он добавил, что праздник лучше всего встретить в кругу родственников. Медик рассказал, что из-за высокой контагиозности новый штамм вытеснит все остальные в ближайшее время. По его мнению, этот вариант хорош тем, что «омикрон» является менее опасным, чем его предшественники.

Ранее вводить ограничения на продажу алкоголя во время новогодних праздников предложил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. Он также предложил, чтобы граждане не «спивались», сделать в это время все культурно-массовые мероприятия бесплатными.