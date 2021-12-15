Названы самые яркие комедии 2021 года

Среди самых ярких комедий уходящего 2021 года издание «Слово и Дело» выделило фильм «Круэлла» об истории становления главной антагонистки мультфильма «101 далматинец» Круэллы де Вилль. Также в этом списке оказались «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом и отечественная комедия «Последний богатырь: Корень зла».

Самым кассовым долгое время оставался «Последний богатырь: Корень зла», который в российском прокате уступил лишь второй части голливудского боевика «Веном». Фильм о приключениях современного Ивана-дурака в сказочном мире, который на деле оказался не так глуп, посмотрели более семи миллионов зрителей, — сообщает издание.

«Главный герой» с Райаном Рейнольдсом чуть не провалился в прокате, но всё-таки смог завоевать любовь зрителей. Сюжет картины рассказывает об обычном банковском клерке, который в определённый момент своей жизни понимает, что находится в видеоигре. Не остался без внимания и культовый блокбастер Джеймса Ганна «Отряд самоубийц: миссия навылет». Фильм рассказывает историю заключённых, обладающих сверхчеловеческими способностями. Марго Робби, Идрис Эльба и Джон Сина вынуждены поневоле спасать мир от гигантской космической морской звезды.

Ранее ВЦИОМ назвал любимые новогодние фильмы россиян. Ими оказались отечественная комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы или с легким паром», а также культовый американский фильм «Один дома».