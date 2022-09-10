Стали известны победители 79-го Венецианского кинофестиваля Лучшим фильмом Венецианского кинофестиваля стала картина «Вся красота и кровопролитие» Лоры Пойтрас

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Кейт Бланшетт

10 сентября завершился 79-й Венецианский кинофестиваль. Жюри во главе с актрисой Джулианной Мур объявило победителей. Главную награду — «Золотого льва» за лучший фильм — получила документальная картина «Вся красота и кровопролитие» Лоры Пойтрас. Прямая трансляция велась на официальном сайте фестиваля.

В основном конкурсе боролись за награды 23 фильма. В итоге приза Большого жюри — «Серебряного льва» — удостоился фильм «Сент-Омер» режиссера Элис Диоп. «Серебряного льва» за режиссуру взял Лука Гуаданьино («Целиком и полностью»). «Кубками Вольпи» за лучшее исполнение женской и мужской ролей наградили Кейт Бланшетт («ТАР») и Колина Фаррелла («Банши Инишерина»).

Специальный приз жюри получил Джафар Панахи («Без медведей»), награду за лучший сценарий — Мартин МакДоне («Банши Инишерина»). Премию Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру или актрисе получил Тейлор Рассел за роль в картине «Целиком и полностью». Приз Луиджи Ди Лаурентиса за лучший кинодебют достался Элис Диоп («Сент-Омер»).

Кинофестиваль открылся 31 августа на острове Лидо в Италии. На нем прошли мировые премьеры таких долгожданных проектов, как «Блондинка» Эндрю Доминика, «Кит» Даррена Аронофски, «Не волнуйся, солнышко» Оливии Уайлд.

Ранее режиссер, теле- и радиоведущий, кинокритик Давид Шнейдеров заявил в беседе NEWS.ru, что в России есть хорошие сценарии и неплохие актеры, но в стране «нет хорошей публики», которая хочет смотреть отечественное кино. Так он ответил на заявление актрисы Анастасии Макеевой о подходящем времени для «возрождения российского кино».

Кинокритик не разделяет оптимизм артистки и считает, что для прогресса отечественного кино необходима конкуренция с Западом, а чтобы люди пошли в кинотеатры на российские фильмы, нужно менять систему образования.