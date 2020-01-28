https://static.news.ru/photo/d62e1738-4200-11ea-b951-fa163e074e61_660.jpg Фото: E]Nicolas Celaya/Xinhua/Global Look Press

Американское издание BuzzFeed назвало главные загадки, сюжетные дыры и нелогичности вселенной книг и фильмов о волшебнике Гарри Поттере.

Британская писательница Джоан Роулинг не объяснила, чем занимаются обладающие магическими способностями дети неволшебников до поступления в школу Хогвартс, как особо ценная Карта мародёров попала к братьям Уизли и почему они 12 лет не замечали на ней имя злодея Питера Петтигрю.

Издание усомнилось и в самой предложенной Роулинг концепции магии.

Остаётся загадкой, почему бедные волшебники не могут наколдовать себе денег и почему сам Поттер, на протяжении всей жизни проходивший в очках, не может исправить своё зрение при помощи заклинания, — сообщает BuzzFeed.

Как писал NEWS.ru, студия Warner Bros. решила вернуться к истории Гарри Поттера и после завершения франшизы «Фантастические твари» может выйти продолжение оригинальной истории Роулинг.