https://static.news.ru/photo/3d72d266-310e-11ea-924d-fa163e074e61_660.jpg Кадр из мультфильма «Холодное сердце — 2» Фото: Walt Disney Pictures

Мультипликационный фильм «Холодное сердце — 2» производства студии Walt DIsney стал самой кассовой анимационной картиной за всю историю кинематографа.

Исходя из обнародованных данных, сборы ленты превысили $1,325 млрд, сообщается на портале Boxofficemojo.

Раньше самым кассовым мультфильмом в истории была первая часть «Холодного сердца». Вышедшая в 2013 году анимационная лента собрала $1,281 мдрд.

Как писал News.ru, кинолента «Холодное сердце — 2» заработала за четыре дня 883 млн рублей в России, тем самым став лидером проката в стране.

Российская премьера мультфильма о приключениях Эльзы и её сестры Анны, Кристоффа, оленя Свена и снеговика Олафа состоялась 28 ноября и вызвала среди зрителей ажиотаж. На втором месте по сборам — детектив «Достать ножи» с Дениэлом Крейгом и Крисом Эвансом в ролях, вышедший на российские экраны также 28 ноября.