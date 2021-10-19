«Нам объявлена война»: Милонов предложил запретить фильмы Marvel

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил, что фильмы Marvel стоит запретить в России, если студия продолжат снимать персонажей ЛГБТ. Он считает, что люди должны понимать неприемлемость этого, сообщает «Москва 24».

Надо не бояться, что кого-то обвинят в нетолерантности. Всё, хватит уже. Нам объявлена война. Все, кто пропагандирует нетрадиционные ценности, это люди, которые в открытую нарушили некие правила и пошли в наступление. Поэтому мы не можем молчать. Чего и кого мы боимся? — сказал Милонов.

Депутат отметил, что никаких обязательств перед Marvel у России нет. По его мнению, нужно ещё и ответить своими фильмам: показать в них, что люди с ориентацией, отличающейся от общепринятой, — извращенцы.

Ранее актёр Никита Джигурда заявил, что Виталию Милонову стоит разгонять гей-парады и не трогать девчонок, «которые просто хулиганят». Так он прокомментировал поцелуй журналистки Ксении Собчак и телеведущей Насти Ивлеевой, который считает вызовом «ханжам и пуританам».