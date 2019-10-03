https://static.news.ru/photo/b1dfc94e-e5c1-11e9-a1b7-fa163e074e61_660.jpg Робин Малкольм Фото: Shotpress/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Робин Малкольм, сыгравшая жительницу Рохана в фильме «Властен колец: Две крепости», предложила взять женщину на роль волшебника Гэндальфа в новом сериале от Amazon.

Актриса считает, что патриархальный мир очень часто лежит в основе древних легенд и мифических историй. Об этом она заявила в интервью изданию Suff.

По её мнению, такие актрисы, как Джуди Денч, Айлин Эткинс или Мэгги Смит, подойдут на роль волшебника.

В конце концов, у нас уже были Гамлеты-женщины, — подчеркнула Малкольм.

Как ранее писал News.ru, сериал «Властелин колец» будет сниматься в Новой Зеландии. Он станет одним из самых крупных кинопроектов страны за всю историю.