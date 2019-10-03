Робин Малкольм, сыгравшая жительницу Рохана в фильме «Властен колец: Две крепости», предложила взять женщину на роль волшебника Гэндальфа в новом сериале от Amazon.
Актриса считает, что патриархальный мир очень часто лежит в основе древних легенд и мифических историй. Об этом она заявила в интервью изданию Suff.
По её мнению, такие актрисы, как Джуди Денч, Айлин Эткинс или Мэгги Смит, подойдут на роль волшебника.
В конце концов, у нас уже были Гамлеты-женщины, — подчеркнула Малкольм.
Как ранее писал News.ru, сериал «Властелин колец» будет сниматься в Новой Зеландии. Он станет одним из самых крупных кинопроектов страны за всю историю.
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