На Первом канале покажут фильм «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына»

Фото: Пресс-служба Первого канала

13 августа на Первом канале покажут фильм Андрея Кончаловского «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» в честь 85-летия режиссера. Эта кинолента получила «Серебряного льва» за лучшую режиссуру на 71-м МКФ в Венеции в 2014 году, сообщает пресс-служба телеканала.

Этот фильм — моя скромная попытка открыть для себя возможности, которые таит в себе движущееся изображение. Попытка посмотреть взглядом новорожденного на окружающий его мир. Попытка медленного чтения жизни. Созерцание — это состояние человека, который ощущает свое единение со Вселенной. Пожалуй, этот фильм — моя попытка обострить свой собственный слух, чтобы услышать тихое звучание Вселенной, — признался Кончаловский.

Сюжет фильма рассказывает об отдаленной деревне, в которой живут всего несколько человек. Добраться туда можно только при помощи лодки, а зимой — снегохода. Населенный пункт расположен рядом с космодромом, однако о современных технологиях местные жители ничего не знают, так как производят только самое необходимое для жизни. Почтальон Алексей Тряпицын представляет собой единственное связующее звено между деревней и внешним миром, однако он решает отправиться в город, когда деревню покидает женщина, в которую он влюблен.

Ранее Первый канал объявил о начале съемок восьмисерийного драматического фильма «Любовь Советского Союза». Сюжет расскажет о «короткой, но невероятно яркой» жизни звезды театра и кино СССР, сообщает пресс-служба телеканала. При этом кто именно станет прообразом главной героини, пока не разглашается.