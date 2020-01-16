Фильм «Аквамен» вселенной DC станет мини-мультсериалом, который выйдет на стриминговом сервисе HBO Max.
Сюжет проекта под названием «Король Атлантиды» продолжит картину и расскажет о первых днях главного героя Артура Карри на посту короля,
Предположительно мини-сериал будет состоять из трех эпизодов.
Продюсером нового трёхсерийного шоу станет режиссёр оригинального фильма Джеймс Ван. Премьера картины запланирована на 2020 год.
Как писал NEWS.ru компания Marvel Entertainment опубликовала новый трейлер фильма «Чёрная Вдова» австралийского режиссёра и сценариста Кейт Шортланд.
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