Фото: DC Comics

Создатели фильмов о Джеймсе Бонде заявили о том, что не намерены менять пол заглавного героя франшизы.

Продюсер картины Барбара Брокколи отметила в интервью Variety, что женщины заслуживают своих сильных персонажей. Он может быть любого цвета, но он мужского пола. Я считаю, нам нужно создать новых персонажей...