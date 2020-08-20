На фильм о Тутберидзе у Минкульта запросили 7 млн рублей

https://static.news.ru/photo/1d475d78-e373-11ea-9e24-fa163e074e61_660.jpg Этери Тутберидзе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Студия «Остров», занимающаяся кино и аудиовизуальными эффектами, обратилась в Минкульт с запросом о предоставлении денег на фильм «Этери» о тренере фигуристок Этери Тутберидзе, в июле признанной лучшим наставником в мире по фигурному катанию. Об этом 21 августа сообщили представители пресс-службы ведомства.

В министерстве подчеркнули, что в качестве режиссёра фильма заявлена Юлия Бобкова. Ранее она сняла документальные фильмы о конструкторе Михаиле Калашникове, писателе Александре Солженицыне и композиторе Олеге Каравайчуке.

Отмечается, что фильм «Этери» пока субсидию от ведомства не получил.

Запрашиваемая сумма субсидии — 7 млн рублей, — цитирует пресс-службу Минкульта РБК.

Как ранее передавал NEWS.ru, в России намерены снять спортивную драму о тренере по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Фильм получит название «Этери». Бюджет ленты составит около 11 млн рублей.

По сюжету кинофильма, несколько фигуристок в группе Тутберидзе будут в условиях жесточайшей конкуренции претендовать на участие в Олимпийских играх. Режиссёром ленты выступит Юлия Бобкова, исполнительным продюсером — Елизавета Конякина, а консультантом — Юлия Пахомова-Горшкова.