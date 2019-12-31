«Вторжение» Фёдора Бондарчука стало первым фильмом российского проката в 2020 году. Картина является продолжением истории, начавшейся в фильме 2017 года «Притяжение». Режиссёр подчёркивает, что это самостоятельная картина, которая будет интересна и тем, кто не смотрел первый фильм.