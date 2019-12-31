Фото: Фото: iVideos/YouTube

«Вторжение» Фёдора Бондарчука стало первым фильмом российского проката в 2020 году. Картина является продолжением истории, начавшейся в фильме 2017 года «Притяжение». Режиссёр подчёркивает, что это самостоятельная картина, которая будет интересна и тем, кто не смотрел первый фильм.

Главные роли сохранились за Ириной Старшенбаум, Риналем Мухаметовым, Александром Петровым и Олегом Меньшиковым.

Актёр Александр Петров объявил о старте большого проката фильма в Instagram и выложил нарезку интервью с его создателями и участниками.

Ранее NEWS.ru писал, что Фёдор Бондарчук представил «Вторжение» в Москве.

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