Кино

«Мосфильм» отреставрировал «Неоконченную пьесу для механического пианино»

18:26, 30 апреля 2020
Фото: Кадр из фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино»/kinopoisk.ru

Специалисты киностудии «Мосфильм» отреставрировали фильм «Неоконченная пьеса для механического пианино» российского режиссёра Никиты Михалкова. Сейчас ведётся работа над лентой «Сорок первый» Григория Чухрая.

О восстановлении картин рассказал директор студии Карен Шахназаров, передаёт РИА Новости. По его словам, компания отреставрировала уже порядка ста фильмов.

Это не так много, учитывая масштабы нашей коллекции, но надо понимать, что мы делаем это за свой счёт и не такие уж запредельные у нас возможности, — отметил Шахназаров.

Он добавил, что в планах отреставрировать картину «Особо важное задание» режиссёра Евгения Матвеева.

Ранее Карен Шахназаров заявил, что в России нужно ужесточить законы показа фильмов в Сети. По его словам, это поможет в борьбе с пиратством, писал NEWS.ru.

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