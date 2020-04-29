«Мосфильм» отреставрировал «Неоконченную пьесу для механического пианино»

Фото: Кадр из фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино»/kinopoisk.ru

Американские режиссёры Чад Стахелски и Дэвид Литч рассказали, что приняли участие в работе над четвёртой частью картины «Матрица». Они известны как создатели серии фильмов «Джон Уик».

Стахелски и Литч отметили в интервью Collider, что снова отвечают за боевую хореографию в проекте, а также помогают с тренировками актёров и каскадеров. Они также поделились, что над новой «Матрицей»...