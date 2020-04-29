«Мосфильм» отреставрировал «Неоконченную пьесу для механического пианино»

Специалисты киностудии «Мосфильм» отреставрировали фильм «Неоконченная пьеса для механического пианино» российского режиссёра Никиты Михалкова. Сейчас ведётся работа над лентой «Сорок первый» Григория Чухрая.
О восстановлении картин рассказал директор студии Карен Шахназаров,
Это не так много, учитывая масштабы нашей коллекции, но надо понимать, что мы делаем это за свой счёт и не такие уж запредельные у нас возможности, — отметил Шахназаров.
Он добавил, что в планах отреставрировать картину «Особо важное задание» режиссёра Евгения Матвеева.
Ранее Карен Шахназаров заявил, что в России нужно ужесточить законы показа фильмов в Сети. По его словам, это поможет в борьбе с пиратством, писал NEWS.ru.
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