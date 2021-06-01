«Мой герой — тварь!»: Гудков рассказал о съёмках комедии «Марафон желаний»

https://static.news.ru/photo/08b99fb0-c2bb-11eb-b0a4-96000091f725_660.jpg Кадр из фильма «Марафон желаний» Фото: kinopoisk.ru

Российский телеведущий и юморист Александр Гудков не только сыграл одну из ролей в романтической комедии «Марафон желаний» режиссёра Дарьи Чаруши, но и принял участие в съёмках в качестве сценариста. По словам артиста, его герой — «тварь», у которого ничего не происходит в жизни. Он добивается своего посредством сексуальной харизмы. Авторы проекта уверены, что шутки, «строго прописанные» Гудковым, помогут ленте разойтись на цитаты, сообщает Первый канал.

Началось всё с задания прокачать диалоги в сценарии, а закончилось... До «Марафона желаний» я и представить себе не мог, что буду участвовать в съёмках российского кино. Но сбылось! Вся творческая группа фильма настолько убеждена в том, что мысли материальны и всё загаданное сбывается, что и в меня вселила эту суперверу. Я прямо расслабился, — отметил Гудков.

По сюжету главная героиня — мастер по маникюру Марина Гамынина (Аглая Тарасова) из Воронежа — летит с пересадкой в Ханты-Мансийск в поисках счастья, а точнее, к коучу по формулировке запросов во Вселенную. У неё есть семь желаний, которые просто обязаны сбыться. Действие разворачивается в течение суток в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург). Чаруша отметила, что в основе «Марафона историй» — реальные события. Застрявшая в терминале девушка — это подруга режиссёра и продюсер фильма Светлана Устинова.

Она (Светлана Устинова. — NEWS.ru) летела ко мне в Краснодар и застряла в аэропорту. И какие-то истории, которые там происходили вокруг неё, наблюдения за людьми, застрявшими вместе с ней, — это правда жизни, — рассказала Чаруша.

Партнёром Тарасовой по фильму стал актёр Кирилл Нагиев, сыгравший повара-москвича Александра. Артист в своей первой главной роли разыграл известную столичную замкнутость и высокомерие, что особенно нелепо и смешно смотрится на фоне приключений, в которые его втянула Марина. Актёры уже работали вместе в сериале «Интерны».

Телепремьера «Марафона желаний» состоится 12 июня на Первом канале.

Ранее сообщалось, что продакшен-студия «Чикен Карри», известная на YouTube по шоу Comment Out, сняла новую версию клипа на трек Feduk «Бэнгер». Видео не обделили знаменитостями: участвовали Александр Гудков, Ян Гэ, Денис Дорохов, Илья Гадаев и другие. Режиссёром клипа выступил Роман Ким, следует из подписи ролика, опубликованного на канале студии.