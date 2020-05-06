Минфин решил не вводить меры по поддержке кинопроката

Введение отдельных мер поддержки для кинопроката не требуется. Таким образом в Минфине ответили на просьбу ассоциации кинодистрибьюторов и Минкульта включить данную отрасль в число наиболее пострадавших от коронавируса.
В Минфине пояснили, что ряд мер, о которых просят дистрибьюторы, уже реализованы в рамках антикризисных пакетов кабмина.
Кроме того, в ведомстве отметили, что в бюджете предусмотрено на поддержку кинематографии в 2020 году 5,8 млрд рублей. В следующие два года её размер возрастёт до 8,4 млрд и 10,2 млрд рублей соответственно,
Ранее NEWS.ru писал, что в Минкульте нашли причину снижения кассовых сборов отечественных фильмов в 2019 году. В ведомстве объяснили это тем, что в прокат вышел сразу целый ряд «суперожидаемых голливудских лент».
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