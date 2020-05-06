Минфин решил не вводить меры по поддержке кинопроката

https://static.news.ru/photo/816edb40-8f96-11ea-a2b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Введение отдельных мер поддержки для кинопроката не требуется. Таким образом в Минфине ответили на просьбу ассоциации кинодистрибьюторов и Минкульта включить данную отрасль в число наиболее пострадавших от коронавируса.

В Минфине пояснили, что ряд мер, о которых просят дистрибьюторы, уже реализованы в рамках антикризисных пакетов кабмина.

Кроме того, в ведомстве отметили, что в бюджете предусмотрено на поддержку кинематографии в 2020 году 5,8 млрд рублей. В следующие два года её размер возрастёт до 8,4 млрд и 10,2 млрд рублей соответственно, сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что в Минкульте нашли причину снижения кассовых сборов отечественных фильмов в 2019 году. В ведомстве объяснили это тем, что в прокат вышел сразу целый ряд «суперожидаемых голливудских лент».