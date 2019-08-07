7 августа начался фестиваль общедоступного короткометражного кино Konik Film Festival, в этом году одним из членов жюри которого стал актёр Михаил Богдасаров. Среди фильмов-участников — те, в которых задействованы многие популярные актёры: Александр Яценко, Павел Деревянко, Ирина Рахманова, — что ломает стереотипы о «беззвёздности» короткого метра. Бесплатные показы картин организованы в Москве, Севастополе и Кишинёве. В интервью News.ru Михаил Богдасаров рассказал о проблемах молодых режиссёров, влиянии «хайпа» на кино и традиции пиар-скандала в жизни актёров.

— Михаил, в кино короткометражные фильмы не прокатывают, где простым людям их смотреть? И зачем вообще нужно снимать короткий метр?

— Кино может быть любым, хоть коротким, хоть микрокоротким. Я был членом жюри кинофестиваля, где был представлен фильм длительностью пять секунд. Это был настоящий фильм с идеей, посылом, историей, и в нём чувствовалась целая жизнь. Сначала на экране появлялась спичка-девочка, потом горящая спичка-мальчик, и потом мы видим, как они вместе сгорают. Главное — не длина фильма, а то, как выражена тема, есть ли эта идея и насколько оригинально исполнение. Жанр короткого метра очень даже жизнеспособен, но реализуется не на все 100%. Смотреть его можно в Интернете, есть целые соцсети, которые развиваются благодаря короткометражным фильмам. И, кстати, во времена начала кинематографа были только короткие метры. Самый первый такой фильм — «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота» братьев Люмьер — длился одну минуту, но поражал фантазию зрителей настолько, что они выбегали из зала!

— Насколько интернет-тенденция так называемого хайпа (шокирующие действия или высказывания с целью привлечь внимание к себе. — Ред.) проникла в профессиональный короткий метр? Есть ли перекличка культуры Интернета и серьёзного кино?

— Интернет любит «хайп». Я сам работаю в кинокомпании, и мы разрабатываем кино про социальную сеть в Интернете, говорим о его пагубном влиянии на человека. Зрители уходят в Интернет, и кинокомпании уходят за ними. Сейчас такие телевизоры, что кинотеатр дома можно устроить, и в этом есть особое удовольствие. Я себе наконец-то такой приобрёл и сижу наслаждаюсь лучшими фильмами со всего мира. Люди стали ленивыми, им лучше в Интернете посидеть, покликать то, что им нравится и хочется.

— А как же воспитание души?

— Воспитание души происходит, как и происходило, только немного иначе. Существуют темы на все времена — любовь, отношения, семья, отцы и дети, невезение... культура, проблемы национальностей — они всегда находили отражение в работах деятелей культуры. Во времена, когда не было технического развития, писатели говорили на эти темы, но и говорили в расчёте на впечатлительных людей, желающих разобраться в себе и в жизнеутверждающих вопросах. Например, произведения Александра Сергеевича Пушкина, возьмём «Повести Белкина», — к ним не относились как к высокой литературе. Но они выдержали испытания временем, потому что они влияли на человека, они раскрывали те же темы любви, но в более лёгкой форме, и воздействовали на душу. Сейчас некоторые молодые тоже делают это на своём языке, и делают талантливо. Я понимаю, о чём говорит молодежь, вижу высказывание, если оно есть, даже если это сыровато, несовершенно. В основном на фестивалях коротких метров представлены работы молодых режиссёров. По темам фильмов видно, что возраст режиссёров сейчас помолодел. В основном это одно и то же в духе «он её бросил — она страдает, она его бросила — он страдает, и кто-то из них пытается как-то изменить ситуацию». В советское время в режиссуру и сценаристику шли люди после 30 лет, уже зрелые, с жизненным опытом, а сейчас идут мальчики и девочки после школы. Мой сын окончил ВГИК, и я не хотел, чтобы он там учился, отговаривал его. Но в результате я убедился, что в этом многое зависит и от способности учиться, от трудоспособности, от «насмотренности» человека и способности сформулировать что-то своё.

— Нужен ли большой бюджет, чтобы сделать качественное короткометражное кино? Или порой достаточно снять его на телефон?

— Бюджет не всегда нужен. Я своё первое кино снял... не угадаете! За 10 тысяч рублей. Бюджет ушёл на карту памяти, батарейку, еду и бензин.

— Остальное — бесценные связи?

— Да, связи действительно бесценны. Связи начинают работать в тот момент, когда нужно. Я гулял с женой по Сокольникам, думал, кого бы позвать снимать мой фильм, где взять оператора. И мне навстречу идёт оператор, с которым мы вместе работали в рекламе! Я ему рассказываю про фильм, а он в ответ: «Со светом будем снимать или без?» В итоге у него и камера сразу же нашлась, и сын его был нашим камерменом (помощником оператора. — Ред.). Актрису я нашёл на FB, она привела с собой хорошего актёра, потом один из сокурсников попросил снять в кино его дочь, я сначала отказался, но потом не пожалел, что она у меня снялась. Я хочу сказать молодым режиссёрам, чтобы они начинали свой проект, и он будет делать сам себя, всё получится. В наше время можно снимать кино на что угодно. Есть целые фестивали для фильмов, снятых на телефон.

Александра Яценко Сергей Булкин/News.ru

— У вас в программе короткометражные фильмы с участием Александра Яценко, Павла Деревянко, Ирины Рахмановой, Филиппа Горенштейна, Тимофея Трибунцева и других известных актёров. Почему и без того востребованные, популярные актёры снимаются у начинающих режиссёров, да ещё и зачастую бесплатно?

— Лично я по себе знаю — я много снимаюсь у молодых. У всех молодых режиссёров в основном драмы, это самый популярный жанр, и в этом же и проблема. Не хватает комедий! Я снялся бесплатно у молодого режиссёра Екатерины Герун, потому что у неё очень смешная история. Теперь мы везде ездим и показываем эту картину. Почему другие актёры снимаются у неизвестных режиссёров... Каждый раз актёры мечтают воплотиться, сыграть роль, которую они никогда не играли. Они надеются, что атмосфера будет творческая, что многие их увидят в другой ипостаси, в другом жанре. Но чаще всего этого не происходит. Актёры люди наивные. В силу неопытности тех, кто снимает картину, на площадке беспорядок, атмосфера напряжённая, режиссёр не работает с актёром...

— Может, молодые режиссёры боятся подходить к известному актёру?

— И это, да. Режиссёр думает, что актёр сам всё сделает. Не проговаривает с ним роль, не ставит задачу. Но актёр не может сам всё за режиссёра сделать. Актёры — это кисти и краски в руках режиссёра. Они любят уверенную руку. Поэтому чаще всего эти эксперименты не удаются. Иногда ко мне обращаются за советом, чтобы спасти уже снятое кино. Я пытаюсь помочь на «посте» (постпродакшен — финальная стадия производства фильма. — Ред.), поправить, перемонтировать историю. Это же искусство — рассказывать кадрами.

— Какую свою актёрскую работу вы считаете своей профессиональной удачей или победой? Какая роль вам принесла наибольшую реализацию в профессии?

— Много было работ, не хочется кого-то обижать, не называя... Но что на слуху, это работа у Андрея Кончаловского в картине «Курочка Ряба», у Вадима Абдрашитова «Время танцоров», из недавних — в фильме «В спорте только девочки», и счастлив, что недавно снялся у Александра Велединского в «Обители» по роману Захара Прилепина.

— Андрей Звягинцев в наше время наиболее заметный российский кинорежиссёр на мировой арене. Видите ли вы себя в его картинах? Насколько они вообще, по вашему мнению, актуальны сейчас?

Андрей Звягинцев Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

— Если в этих фильмах есть потребность у зрителя, они актуальны. Вижу ли я себя в его картине?.. Да запросто! Мы учились у одного педагога актёрскому мастерству и даже начинали один проект, но он не случился, затих как-то... В силу сериальной «насмотренности» зрители сейчас не воспринимают его картины должным образом. Кино нужно научиться смотреть с точки зрения автора.

— Помимо актёрского мастерства вы владеете режиссёрским, среди ваших работ есть сериалы. Оглядываетесь ли вы на популярные иностранные сериалы, когда работаете над своими? Какие зарубежные сериалы вы смотрите?

— Я смотрю сериалы, из иностранных много HBO. Особенное впечатление в последнее время на меня произвёл «Молодой папа». Тема там была очень интересная! Когда я её разгадал, я стал смотреть сериал внимательнее. К концу я уже смотрел, как он сделан, хотя поначалу просто втянулся в сюжет. И понял, что производители очень точно сформулировали идею, что он сам — Бог. Понравился ироничный стиль, в котором они рассказали историю. Из вечной классики я очень люблю «17 мгновений весны», «Тени исчезают в полдень». Там всё то же самое: есть герои, враги, всё по классической схеме. «Игра престолов»... грешен, не могу смотреть, просто не понимаю, что там происходит. Кадры нелогичны, и всё это, чтобы «хайп» словить... К тому же слишком много персонажей. На мой взгляд, история не заслуживает внимания. Но, может, мне просто лень с ними всеми разбираться. Жена моя смотрит, и ей всё понятно.

— Могут ли сейчас актёры и режиссёры обойтись без громкого скандала для привлечения внимания к своей персоне? Или и в кино наступает эпоха «хайпа» и элитарная и «думающая» киноиндустрия превращается в шоу-бизнес?

Анджелина Джоли и Брэд Питт с детьми Junko Kimura/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

— Это проверенный путь, ничего в этом зазорного нет... должен быть громкий скандал. Но когда люди занимаются пиаром, пусть это не выглядит неправдоподобным и от этого не ломаются судьбы. Американцы прошли через это давно, потом европейцы, теперь вот это докатилось и до нас... Самая странная в этом плане пара — Анджелина Джоли и Брэд Питт. Не знаю, что там у них было на самом деле, но их жизнь настолько поломана, и поломана жизнь детей. Люди вжились в некие образы. Она отрезает себе груди, они усыновляют всех этих детей... они сходятся, снова расходятся... Это выглядит не как реальная жизнь, а как инсценировка жизни, и реальность уже перемешивается с вымыслом. Ощущение, что кто-то с кем-то заключил контракт и исполняет его. Это выглядит страшно. Поэтому я и считаю, что пиар — это неплохо, но только когда он не ломает судьбы людей.