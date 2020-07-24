Мел Гибсон переболел COVID-19

Австралийский и американский актёр и режиссёр Мел Гибсон был госпитализирован в апреле с коронавирусом. Он провёл в больнице неделю.
О перенесённой артистом болезни рассказал его представитель,
После выздоровления он ещё несколько раз сдавал тесты, и результаты показывали отсутствие вируса и наличие антител. Отмечается, что актёр лечился в Калифорнии.
Ранее рэпер и кандидат в президенты США Канье Уэст признался, что переболел COVID-19 в феврале, писал NEWS.ru.
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