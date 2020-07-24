Мел Гибсон переболел COVID-19

https://static.news.ru/photo/7c65e7ce-cda3-11ea-a0ae-fa163e074e61_660.jpg Мел Гибсон Фото: Mayer/face to face/Global Look Press

Австралийский и американский актёр и режиссёр Мел Гибсон был госпитализирован в апреле с коронавирусом. Он провёл в больнице неделю.

О перенесённой артистом болезни рассказал его представитель, сообщает The Independent. Собеседник издания рассказал, что Гибсона лечили лекарством «Ремдесивир».

После выздоровления он ещё несколько раз сдавал тесты, и результаты показывали отсутствие вируса и наличие антител. Отмечается, что актёр лечился в Калифорнии.

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