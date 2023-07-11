Меган Маркл может сыграть в новом «Телохранителе» с Кевином Костнером

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Меган Маркл

Супруга принца Гарри и американская актриса Меган Маркл может сыграть главную роль в сиквеле фильма «Телохранитель». Продюсер и режиссер картины Кевин Костнер предложил герцогине Сассекской принять участие в съемках, сообщает испанская газета Marсa со ссылкой на источники. По информации издания, изначально Костнер приглашал на роль в сиквеле принцессу Диану, но проект сорвался из-за ее гибели в 1997 году. Спустя 26 лет написанный для Дианы сценарий могут адаптировать под Маркл, сообщают информаторы.

Издание отмечает, что участие Маркл в сиквеле популярного фильма может принести внушительные кассовые сборы, ведь она и ее муж принц Гарри «постоянно находятся в центре внимания с момента их разлада с британской королевской семьей».

Публичные разногласия с родственниками сделали их неоднозначными персонами в Соединенных Штатах и Великобритании, но это не оттолкнуло Костнера, который, по слухам, выдвинул идею о сотрудничестве. Кевин любит хорошие кассовые сборы, — рассказал инсайдер.

Сообщается, что после успеха фильма «Телохранитель» в 1990-х годах, в котором Костнер сыграл вместе с Уитни Хьюстон, актер планировал снять сиквел с матерью принца Гарри в качестве главной героини. По сценарию, персонаж Костнера должен был «оберегать принцессу от папарацци, после чего у них завязывался роман», однако Диана не успела дать своего согласия на съемки.

Я просто помню, как она была невероятно мила по телефону и задала вопрос: «У нас будет сцена поцелуя?» Она сказала это очень уважительно. Я сказал: «Да, будет немного [поцелуев], но мы можем уладить это», — приводит издание слова Костнера.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл получила предложение стать лицом модного дома Dior, что сделает ее самой влиятельной в мире персоной. Эксперт по сотрудничеству с брендами Ник Эде заявил, что гонорар Маркл за один только пост с упоминанием бренда составит не менее 200 тысяч фунтов стерлингов.