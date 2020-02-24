https://static.news.ru/photo/65ab5900-5680-11ea-9c0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Megan Fox/instagram.com

Главную роль в фильме «Аврора» отдадут известной американской супермодели и актрисе. Ленту начнут снимать в Сербии в мае 2020 года.

В центе сюжета — астронавт, которая отправляется в космос для исследования угрожающих Земле солнечных бурь. Она обнаружит, что ударные волны меняют течение времени, пишет Variety.

Меган Факс известна своими ролями в фильмах «Черепашки ниндзя» и «Трансформеры». «Аврору» снимет режиссёр Лазар Бодрожа («Восход Эдерлези»).

Как сообщал NEWS.ru ранее, американская актриса Дженнифер Лоуренс примет участие в фильме режиссёра Адама Маккея, известного по таким картинам, как «Игра на понижение» и «Власть». Проект, получивший название «Не смотри вверх», расскажет о двух учёных, открывших астероид, который через полгода должен столкнуться с Землёй.