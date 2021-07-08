Мединский впервые показал детям «Любовь и голуби» и раскрыл их реакцию

Помощник президента РФ, бывший министр культуры Владимир Мединский пришёл 8 июля в Дом кино проститься с режиссёром Владимиром Меньшовым и заявил, что пару недель назад впервые показал своим детям фильм «Любовь и голуби». Об этом сообщил корреспондент NEWS.ru, присутствовавший на гражданской панихиде.

Мединский отметил, что Владимир Меньшов оставил огромное творческое наследие, которое сможет оценить ещё не одно поколение зрителей. И доказал это на примере своей семьи.

Творец ушёл, а всё, что он создал, осталось. Остался Гоша с его грязными ботинками в электричке, остался алмаз, за которыми гонялись братья всех национальностей, и все эти невероятные приключения. Осталась любовь, остались голуби. И они будут продолжать делать людей лучше. Потому что я глубоко убеждён, что фильмы Владимира Меньшова делают людей лучше, — рассказал Мединский.

Он признался, что его дети (Мединский воспитывает четверых детей) до недавнего времени ни разу не видели фильм «Любовь и голуби». Но на днях он показал им эту киноленту и рассказал о реакции молодого поколения на творчество Владимира Меньшова.

Я буквально пару недель назад со своими старшими детьми смотрел «Любовь и голуби». Только я в 99-й раз, а они — в первый. Им так понравилось! Они сказали: «Какое настоящее, доброе кино». Потому что такое кино делали настоящие, добрые люди, — заключил Мединский.

8 июля в Москве состоялись прощание и похороны Владимира Меньшова, NEWS.ru вёл прямую трансляцию обеих траурных церемоний. Вдова режиссёра Вера Алентова, накануне выписанная из больницы, где лечилась от коронавируса, нашла в себе силы проститься с мужем, но не выдержала и расплакалась во время гражданской панихиды. Одно из самых сильных впечатлений на собравшихся произвёл внук режиссёра Андрей Гордин, который произнёс трогательную речь и показал фильм, смонтированный им самим в честь деда.

Меньшова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Собравшиеся проводить его в последний путь обратили внимание на странный обряд, который провела над открытым гробом отца Юлия Меньшова. Что значили её манипуляции в момент прощания с отцом, так и осталось загадкой. Семья Владимира Меньшова наотрез отказалась отвечать на любые вопросы журналистов.