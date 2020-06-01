Мединский сравнил сцену из «Джокера» с беспорядками в США

https://static.news.ru/photo/b70ee580-a41b-11ea-b50f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/Global Look Press

Помощник президента России и бывший министр культуры Владимир Мединский сравнил сцену из фильма «Джокер» Тодда Филлипса с беспорядками, которые начались в США 28 мая.

Мединский опубликовал в Instagram видео, на котором противопоставил одну из финальных сцен картины к кадрами, снятыми в Нью-Йорке, на которых один из протестующих танцует на крыше полицейского автомобиля.

А помнится, кое-кто со мной не соглашался? Иронизировал, ёрничал в анонимных аккаунтах, — подписал ролик Мединский.

Помощник президента намекнул на свою правоту, несмотря на то что изначально сравнивал заглавного героя фильма с историком Олегом Соколовым, осуждённым за убийство аспирантки.

Беспорядки в США вспыхнули несколько дней назад после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в штате Миннесота. При его задержании полицейские применили жёсткий удушающий приём, и в итоге он скончался.

Ранее NEWS.ru писал, что нападение на полицейский участок произошло в калифорнийском городе Окленд. Пострадавших нет. Задержаны три человека.