https://static.news.ru/photo/4b79978c-c1d3-11e9-80f6-fa163e074e61_660.jpg Мартин Фримен Фото: BBC One

Актёр Мартин Фримен высказался относительно продолжения съёмок сериала «Шерлок». По словам актёра, сыгравшего доктора Ватсона, экранизация Артура Конан Дойля стала «грандиозным мировым хитом».

Если это (продолжение съёмок. — News.ru) правда, то все будут только рады. Этот сериал мне казался настоящим событием, и если у него будет продолжение, то оно должно быть достойным, — заявил Фримен в интервью Collider .

По информации издания, работы над новым сезоном сериала про Шерлока Холмса могут начаться «в ближайшее время».

Британский телесериал «Шерлок», снятый компанией Hartswood Films для BBC Wales, вышел на экраны в августе 2010 года. Второй сезон был показан в январе 2012 года, третий — в январе 2014-го, четвёртый — в январе 2017-го.

Как писал News.ru, «Игра престолов», «Шерлок» и «Доктор Хаус» стали самыми популярными у россиян зарубежными сериалами. По данным Левада-Центра, за эти телешоу проголосовали 27%, 25% и 24% респондентов соответственно. Как минимум один из зарубежных сериалов смотрели 62% опрошенных.