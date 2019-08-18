https://static.news.ru/photo/4b79978c-c1d3-11e9-80f6-fa163e074e61_660.jpgМартин ФрименФото: BBC One
Актёр Мартин Фримен высказался относительно продолжения съёмок сериала «Шерлок». По словам актёра, сыгравшего доктора Ватсона, экранизация Артура Конан Дойля стала «грандиозным мировым хитом».
Если это (продолжение съёмок. — News.ru) правда, то все будут только рады. Этот сериал мне казался настоящим событием, и если у него будет продолжение, то оно должно быть достойным, — заявил Фримен в интервью Collider.
По информации издания, работы над новым сезоном сериала про Шерлока Холмса могут начаться «в ближайшее время».
Британский телесериал «Шерлок», снятый компанией Hartswood Films для BBC Wales, вышел на экраны в августе 2010 года. Второй сезон был показан в январе 2012 года, третий — в январе 2014-го, четвёртый — в январе 2017-го.
Как писал News.ru, «Игра престолов», «Шерлок» и «Доктор Хаус» стали самыми популярными у россиян зарубежными сериалами. По данным Левада-Центра, за эти телешоу проголосовали 27%, 25% и 24% респондентов соответственно. Как минимум один из зарубежных сериалов смотрели 62% опрошенных.