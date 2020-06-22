Марк Хэмилл тайно сыграл в «Мандалорце»

https://static.news.ru/photo/64051386-b49d-11ea-ace0-fa163e074e61_660.jpg Марк Хэмилл Фото: Birdie Thompson/AdMedia/Global Look Press

Американский актёр Марк Хэмилл появился в сериале «Мандалорец» вселенной «Звёздных войн». Он известен как исполнитель роли Люка Скайуокера в классических фильмах франшизы.

Хэмилл появился в пятом эпизоде первого сезона в образе. Об этом стало известно в финале многосерийного документального фильма Disney Gallery: The Mandalorian, рассказывающего о проекте, выходящем на стриминговом сервисе Disney+. Об этом сообщает Deadline.

Шоураннер Джон Фавро рассказал, что неуказанного в титрах дроида Хэмилла звали EV-9D9. К тому же он замаскировал свой голос до неузнаваемости, но это действительно был он.

В апреле Марк Хэмилл попрощался с киносагой. Он опубликовал в Twitter письмо в свете объявления компанией Disney новой серии фильмов и публикаций о приключениях «в далёкой галактике», писал NEWS.ru.