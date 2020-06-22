Марк Хэмилл тайно сыграл в «Мандалорце»

Американский актёр Марк Хэмилл появился в сериале «Мандалорец» вселенной «Звёздных войн». Он известен как исполнитель роли Люка Скайуокера в классических фильмах франшизы.
Хэмилл появился в пятом эпизоде первого сезона в образе. Об этом стало известно в финале многосерийного документального фильма Disney Gallery: The Mandalorian, рассказывающего о проекте, выходящем на стриминговом сервисе Disney+. Об этом
Шоураннер Джон Фавро рассказал, что неуказанного в титрах дроида Хэмилла звали EV-9D9. К тому же он замаскировал свой голос до неузнаваемости, но это действительно был он.
В апреле Марк Хэмилл попрощался с киносагой. Он опубликовал в Twitter письмо в свете объявления компанией Disney новой серии фильмов и публикаций о приключениях «в далёкой галактике», писал NEWS.ru.
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