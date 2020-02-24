https://static.news.ru/photo/cf72aabc-568c-11ea-aa4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из фильма «Лёд-2» Фото: studio.art-pictures.ru

Фильму Жоры Крыжовникова за неделю удалось собрать более миллиарда рублей.

За первый уик-энд вышедшая на российские экраны 14 февраля лента принесла своим создателям около 577 миллионов. В новой части мелодрамы зрители снова увидели фигуристку Надю и хоккеиста Сашу и узнали, как складывается их жизнь после свадьбы. Роли в фильме исполнили Аглая Тарасова, Мария Аронова, Надежда Михалкова, Юлия Хлынина и другие. Первому фильму удалось собрать почти полтора миллиарда рублей, передаёт Kinobusiness.

На втором месте — «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», комедия с Робертом Дауни — младшим в главной роли. Он играет ветеринара, наделённого даром разговаривать с животным. Тройку лидеров проката замыкает новый фильм Гая Ричи «Джентльмены», в криминальном боевике снялись звёзды первой величины: Мэттью Макконахи, Колин Фаррелл, Хью Грант и другие.

Как писал NEWS.ru ранее, главную роль в фильме «Аврора» отдадут известной американской супермодели и актрисе. Ленту начнут снимать в Сербии в мае 2020 года. В центе сюжета — астронавт, которая отправляется в космос для исследования угрожающих Земле солнечных бурь.