Студия Lucasfilm заморозила работу над сериалом о персонаже вселенной «Звёздных войн» Оби-Ване Кеноби.
Главе компании Кэйтлин Кеннеди не понравился сценарий, написанный Хуссейном Амини,
Одна из причин, почему Кеннеди осталась недовольна текстом, — описанный сюжет слишком походил на «Мандалорца» Джона Фавро. В сценарии Амини Кеноби выступал в качестве защитника для молодых Люка и Леи, что напомнило главе Lucasfilm историю о наёмнике, защищающем Малыша Йоду.
Как писал NEWS.ru, к роли Оби-Вана Кеноби в проекте для стриминговой платформы Disney+ предложили вернуться шотландскому актёру Юэну Макгрегору.
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