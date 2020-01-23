https://static.news.ru/photo/91c57fe8-3e84-11ea-a8c9-fa163e074e61_660.jpg Оби-Ван Кеноби Фото: United Archives/kpa Publicity/Global Look Press

Студия Lucasfilm заморозила работу над сериалом о персонаже вселенной «Звёздных войн» Оби-Ване Кеноби.

Главе компании Кэйтлин Кеннеди не понравился сценарий, написанный Хуссейном Амини, сообщает The Hollywood Reporter.

Одна из причин, почему Кеннеди осталась недовольна текстом, — описанный сюжет слишком походил на «Мандалорца» Джона Фавро. В сценарии Амини Кеноби выступал в качестве защитника для молодых Люка и Леи, что напомнило главе Lucasfilm историю о наёмнике, защищающем Малыша Йоду.

Как писал NEWS.ru, к роли Оби-Вана Кеноби в проекте для стриминговой платформы Disney+ предложили вернуться шотландскому актёру Юэну Макгрегору.