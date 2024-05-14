Лимонов, Борисов, Эйдельштейн: самые мощные фильмы Каннского фестиваля-2024

Фото: Wildside

Кадр из фильма «Лимонов, баллада об Эдичке»

14 мая открывается 77-й Каннский международный кинофестиваль. В этот раз председателем жюри будет режиссер фильма «Барби» американка Грета Гервиг. 19 кинолент поборются за главные призы фестиваля. Российский режиссер Кирилл Серебренников представит в основном конкурсе новую картину «Лимонов, баллада об Эдичке», которую многие называют достойным претендентом на победу в нескольких номинациях. NEWS.ru рассказывает о самых ожидаемых фильмах фестиваля.

«Лимонов, баллада об Эдичке»

Новая картина Кирилла Серебренникова основана на книге французского писателя Эммануэля Каррера «Лимонов» и рассказывает о жизни российского политика и публициста Эдуарда Лимонова. Главную роль сыграл британский актер Бен Уишоу, его жену поэтессу Елену Щапову — российская актриса Виктория Мирошниченко. Она дебютировала в фильме Кантемира Балагова «Дылда».

Помимо Серебренникова над сценарием работал оскароносный режиссер Павел Павликовский. По словам Кирилла, это будет «поэтическая биография с метафорами, паузами и другими поэтическими элементами, необходимыми для описания его сумасшедшей жизни».

Фото: Wildside Кадр из фильма «Лимонов, баллада об Эдичке»

«Лимонов в то время был одной из фигур, которые стали по-настоящему ценными для молодого поколения. Он был своего рода авангардной рок-звездой», — рассказал режиссер изданию Variety.

Серебренников убежден, что фильм о российском писателе должен быть именно на английском языке, чтобы как можно больше людей смогли его понять.

«Английский язык позволяет по-другому взглянуть на Эдди. Это своего рода дистанция. Чтение книги Каррера, вероятно, поможет нерусским лучше понять Россию и то, что там происходит», — утверждает режиссер.

«Анора»

Фильм режиссера Шона Бейкера рассказывает историю бруклинской секс-работницы Аноры, которая выходит замуж за сына российского олигарха. Когда его родители узнают об этом, они лично приезжают в Нью-Йорк, чтобы аннулировать брак.

В главных ролях снялись Майка Мэддисон, звезда российского сериала «Смычок» Марк Эйдельштейн, Каррен Карагулян и сыгравший в «Быке» Юра Борисов. Ранее в Каннах уже показывали картины Бейкера «Красная ракета» и «Проект «Флорида», поэтому поклонников фестиваля не удивляет, что новый фильм стал участником основного конкурса.

«Ученик»

Фильм режиссера Али Аббаси расскажет о конкретном периоде жизни Дональда Трампа, когда будущий президент США начал развивать бизнес в сфере недвижимости. Действие картины происходит в 70-х и 80-х годах прошлого века. В тот период Трамп познакомился с юристом Роем Коном, который стал его учителем и наставником.

В роли Дональда Трампа снялся Себастьян Стэн («Зимний солдат»), Иванку Трамп сыграла номинантка на «Оскар» за «Бората 2» Мария Бакалова, а Роя Кона — звезда «Наследников» и обладатель «Золотого глобуса» Джереми Стронг.

Режиссером картины стал выпускник Тегеранского политехнического университета Али Аббаси. Он дважды номинировался на «Оскар», но пока остался без наград. Аббаси называет новую работу исследованием о природе власти и коррупции.

«Фуриоса: Хроники Безумного Макса»

Картина Джорджа Миллера — одна из самых громких премьер фестиваля, несмотря на то что она не участвует в основном конкурсе. Постапокалиптический боевик станет приквелом фильма «Безумный Макс: Дороги ярости».

Фото: Kennedy Miller Mitchell, Warner Bros. Кадр из фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»

Действие картины происходит за 20 лет до событий основного фильма. Военачальник Дементус вместе с ордой байкеров крадет молодую Фуриосу из ее матриархального общества. В это время пустоши разрывает междоусобная война между двумя тиранами, которые хотят заполучить Цитадель.

В ленте снялись Аня Тейлор-Джой, Крис Хемсворт, Нэйтан Джонс. Бюджет фильма составил $230 миллионов, что делает «Фуриосу» самой дорогой картиной 2024 года.

«Виды доброты»

Новый фильм греческого режиссера Йоргоса Лантимоса — картина из трех частей, в которых задействованы одни и те же актеры. В первой части рассказывается о мужчине, который оказался в безвыходном положении и пытается взять под контроль свою жизнь. Во второй — о полицейском, чья жена сначала пропала в море, а после вернулась, но стала какой-то другой. В третьей речь идет о героине, которая ищет человека со сверхспособностями, чтобы он стал ее духовным лидером.

В фильме снялись Эмма Стоун, Джесси Племонс, Уиллем Дефо, Хантер Шафер и другие. Это уже третья полнометражная работа Стоун и Лантимоса — предыдущий фильм «Бедные-несчастные» забрал три «Оскара», в том числе за лучшую женскую роль.

«Мегалополис»

Новая картина легендарного режиссера Фрэнсиса Форда Копполы основана на произведении древнеримского историка Саллюстия «О заговоре Катилины». Действие фильма происходит в будущем. Главный герой, гениальный архитектор Сезар Катилина, решает перестроить город и превратить его в столицу мира, но на пути встает конкурент в лице мэра Фрэнка Сисеро.

Главные роли в «Мегалополисе» исполнили Адам Драйвер, Форест Уитакер, Натали Эммануэль, Джон Войт, Шайа Лабаф и многие другие. Идею фильма Коппола задумал в конце 1970-х, начал реализовывать в начале 1980-х, но потом вынужденно забросил проект.

Фото: American Zoetrope Кадр из фильма «Мегалополис»

В начале нулевых режиссер снял часть материала в Нью-Йорке, из-за теракта 11 сентября 2001 года работа была приостановлена. В конце 2010-х Коппола продал часть своих виноградников, чтобы завершить фильм, и наконец представит картину в Каннах.

«Партенопа»

В основе ленты Паоло Соррентино лежит древнегреческий миф о сирене Партенопе. По легенде, она влюбилась в Одиссея и пыталась его соблазнить, но, получив отказ, покончила с собой. Соррентино перенес действие в современный мир, но сохранил главный конфликт легенды.

В ленте снялись Гари Олдман, Луиза Раньери, Сильвио Орландо, Стефания Сандрелли, Изабелла Феррари и другие. Съемки проходили в Неаполе и на острове Капри.

«Горизонты: Часть 1»

Вторая громкая американская премьера Канн — авторский проект Кевина Костнера о Гражданской войне в Америке в четырех частях. Режиссер вынашивал идею проекта более 30 лет, но не мог найти финансирование.

Фото: Парадиз Кадр из фильма «Горизонты: Часть 1»

Действие картины происходит на американском Западе во второй половине XIX века. Героями фильма стали переселенцы с Востока, которым предстоит преодолеть далекий путь, освоить новые земли и победить в противостоянии с индейцами.

Таким образом, тетралогия подробно расскажет о четырех годах Гражданской войны — с 1861-го по 1865-й — через призму восприятия жителей Старого Запада, который в итоге был завоеван войсками Севера. Костнер выступил режиссером, продюсером, сценаристом проекта и сыграл в нем главную роль. Также в фильме можно будет увидеть Сиенну Миллер, Сэма Уортингтона и Джемму Мелоун.

На фестивале покажут первую часть из двух запланированных к выпуску в этом году.

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