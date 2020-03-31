https://static.news.ru/photo/7285ea34-736b-11ea-bfb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hoth Bricks/youtube.com

Компания LEGO показала, как будет выглядеть автомобиль Dodge Charger Доминика Торетто из «Форсажа». Набор поступит в продажу 27 апреля.

Компания LEGO решила выпустить конструктор несмотря на то, что премьера девятой части кинофраншизы перенесена на 2021 год из-за пандемии коронавируса. На сайте компании можно ознакомиться с деталями игрушки.

У модели авто есть знаменитая дроссельная заслонка, находящаяся над капотом. Кроме того, для машины сделан домкрат, имитирующий подъём передней части «доджа» при резком старте.

Как писал NEWS.ru, австралийское представительство LEGO высмеяло дизайн пикапа Cybertruck Илона Маска. Машинка из конструктора сделана из одного блока в четыре отсека в длину и два в ширину. Он стоит на колёсиках, которые обычно используются в наборах для тележек.