https://static.news.ru/photo/63e141b8-48d2-11ea-bf1e-fa163e074e61_660.jpg Лайза Миннелли Фото: John Mccoy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская актриса и певица Лайза Миннелли заявила, что не планирует смотреть фильм «Джуди» режиссёра Руперта Гулда о её матери, артистке Джуди Гарлэнд.

Миннелли отметила, что её сестра тоже не хочет видеть картину, рассказывающую о последних месяцах жизни легендарной исполнительницы, сообщает Variety.

Гулд, в свою очередь, заявил, что понимает позицию сестёр и, скорее всего, сам бы не стал смотреть ленту о своём родителе.

Не потому, что я её не люблю или мне не нравится кино в принципе, а потому что это очень личные отношения. Я надеюсь, что если они всё-таки увидят фильм, то почувствуют, с каким уважением и какой любовью мы к ней относимся, — сказал кинематографист.

Несмотря на своё решение, Миннелли выразила надежду на то, что актриса Рене Зеллвегер, сыгравшая Гарлэнд, получила удовольствие от работы.

Как писал NEWS.ru, Зеллвегер стала обладательницей премии «Золотой глобус» за роль в фильме Джуди. Кроме того, она получила номинацию на «Оскар» в категории «Лучшая актриса».