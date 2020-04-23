Ксения Собчак взяла интервью у режиссёра «Дау» Ильи Хржановского

https://static.news.ru/photo/ec3c2066-69f6-11e9-b0ea-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский режиссёр Илья Хржановский стал гостем шоу «Осторожно, Собчак!». В беседе с журналисткой Ксенией Собчак он прокомментировал обвинения, связанные со съёмками его фильма «Дау».

Как отмечает «Афиша Daily», 22 апреля стало известно возбуждении уголовного дела на Украине из‑за возможных пыток детей на съёмках проекта Хржановского, который заявил, что обвинения необоснованны.

Над ними ничего не делали, никаких опытов. Со всеми этими младенцами находились медсёстры и нянечки, это видно в кадре, — рассказал кинематографист в интервью, опубликованном на YouTube-канале Собчак.

Хржановский также отметил, что до того как предложить главную роль в картине Теодору Курентзису, он рассматривал кандидатуру юмориста Максима Галкина, которого он назвал «очень ярким персонажем».

«Дау» разделён на 13 фильмов, общий хронометраж которых составляет 700 часов. Основные съёмки ленты несколько лет проходили в Харькове, в специально отстроенном для этого павильоне-городе. Роль Льва Ландау, которому посвящён проект, исполнил греко-российский дирижёр и актёр Теодор Курентзис.

Как писал NEWS.ru, фильм «Дау» Ильи Хржановского стал доступен онлайн. Пока зрители могут увидеть первые две части картины.