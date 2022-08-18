Соседов разнес ремейк «Иронии судьбы», но защитил «Каренину» Музыкальный критик Соседов: не собираюсь смотреть ремейк «Иронии судьбы»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Соседов

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с NEWS.ru раскритиковал американский ремейк советского фильма «Ирония судьбы», трейлер к которому недавно появился в Интернете. По его мнению, это будет «ерунда». Он добавил, что времени смотреть этот фильм у него нет. В качестве хороших адаптаций российских произведений Соседов назвал экранизации Анны Карениной. По его мнению, разные прочтения романа Льва Толстого — это самостоятельные произведения режиссеров со всего мира, достойные просмотра.

Вы знаете, у меня нет времени смотреть ремейк «Иронии судьбы». Полагаю, что это будет полная... скажем мягко, ерунда. Что касается «Анны Карениной», то здесь не может быть никаких ремейков, поскольку, в отличие от «Иронии судьбы» Брагинского, Толстой — это мировая классика. «Анна Каренина» переведена на все языки мира. Существует, кажется, более сотни экранизаций «Анны Карениной». Это не ремейки знаменитого советского фильма с Татьяной Самойловой, а самостоятельные постановки разных режиссеров мира, — сказала критик.

17 августа в Сети появился трейлер романтической комедии About Fate — ремейк советской картины Эльдара Рязанова по совместной пьесе с Эмилем Брагинским «Ирония судьбы, или с легким паром». Режиссером фильма выступил Марюс Вайсберга («Бабушка легкого поведения», «(НЕ)идеальный мужчина»). В главных ролях — Эмма Робертс, Томас Манн и Льюис Тан. Премьера комедии запланирована на 9 сентября 2009 года.

Ранее стало известно, что из библиотек российских онлайн-кинотеатров начали пропадать старые фильмы и сериалы. Так, на сервисе «Кинопоиск» оказались недоступны сериал «Друзья», фильмы «1+1», «Интерстеллар», «Властелин колец» и «Маска». В других сервисах признают, что сроки контрактов с зарубежными кинопроизводителями уже истекли, поэтому эксперты не исключают массового оттока пользователей.

Между тем гендиректор Telecom Daily Денис Кусков заявил, что голливудский контент может исчезнуть из российских онлайн-кинотеатров.